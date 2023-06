FC Twente Voetbalkoor zingt mee op Hengeloos korenfestival Amusing: ‘We gaan voor de glimlach en het plezier’

Opvallend: Raad van State toch akkoord met woningplan Schoolbeek­weg in Twekkelo

De Raad van State ging woensdag in een einduitspraak toch akkoord met de bouw van een nieuwe woning op basis van de rood-voor-roodregeling aan de Schoolbeekweg in Twekkelo. Dat gebeurde nadat de gemeente Hengelo een tweede aanvullende ruimtelijke onderbouwing had ingediend.