Feestelijk Denekamp waant zich in Efteling tijdens carnavalsoptocht

uitslag optochtOok in Denekamp was het zaterdag tijd voor de carnavalsoptocht. Het dorp was op en top in feeststemming toen de kleurrijke parade door de straten trok.

De deelnemers en toeschouwers van de Denekampse optocht hadden geluk. Waar menigeen zich had voorbereid op regen, bleven de druppels uit en verkleurde de grijze lucht tot een bonte kleurenpracht, laat de optochtcommissie weten. Naast Denekampse verengingen, waren ook de omliggende kerkdorpen goed vertegenwoordigd. Toeschouwers genoten van een kleurrijke parade.

Het spande erom, maar JCV De Greune Köttelpeerkes kwam als grote winnaar uit de bus met het motto: ‘Wie brengt de wonder’n en magie met disse Efteling fantasie’. ‘De jongerenvereniging bracht niet alleen drie (!) wagens van topkwaliteit maar trakteerde het publiek op een werkelijk onnavolgbare loopgroep die barstte van de energie’, aldus de optochtcommissie. Ook veel andere deelnemers maakten indruk met humoristische spreuken en originaliteit.

Een en tweelingen

1. Claus uitlaatservice - Claudius Brummelhuis

2. Drek Queen - WOOOS WOOOS

3. Diss’n Koo is d’r ok intrap! - Edwin en Iris de Ruiter

4. Wattuh?! Claudia Wolkotte - Monique Bergman

5. 1,2,3, hier bin’t wie! - Prins Louis en Sik Rob

6. Einde W.C. viering? Laat de bisschop zEIJKen! - Wilfried Brandsma

7. Wie bint onze waag’n oet ’t jubelèem kwiet! - Prins Tom 1 en Sik Rene

Kleine groepen

1. Wie zet carnaval dit joar schaakmat - Jut & Jul & Co Nvt

2. Sissi (m) eets Sushi - CV Toen waren er nog maar 5

3. Carnaval was 2 jaar niks nada noppes, maar nu zijn wij weer helemaal in onze nopjes - C.V. Watwollie

4. Hakkende Sarah’s - Bianca Wolters-oude Griep

5. Wie hebt gen energie mear - MiCaDo Energie

Grote groepen

1. Op deze mooie bloemenpracht hebben wij drie jaar gewacht - C.V. de Kanaalratten

2. Hip Hip Hooray, CVN doet ook weer mee! - CVN

3. Zun en weend gef oons met carnaval energie! - C.V. De Dinkeldrievers Beuningen

4. ’t Knupke is volop in bloei - C.V. ’t Knupke

5. Wij gaan voor goud - Groep 3 Veldkampschool

6. Deze feestbeesten zijn in hun sas met sik Boyke en hertog Bas - Meijerink

7. Froggy’s - Froggy’s Denekamp

Kleine wagens

1. Na 1001 nachten met Aladdin, gaat Lattrop vliegend het carnaval in - Droadneggel en Schuppendrieters

2. Disse gaspriezen wod oons te dol, wie kroept weer terug in oons hol - C.C. De Borg

3. Wie zeukt contact - Gertruurd Reinink-Ribberink

4. Buurt Schomaker en Hakselaar - Buurt het Schomaker en Hakselaar

5. U een uitje, wij een uitje - Zorggroep Sint Maarten, Gerardus Majella

6. D’r zit muziek in! - Rotondemennekes Tilligte

7. Speklappen de boer op - Speklappen Lattrop

Praalwagens

1. Efteling - JCV De Greune Köttelpeerkes

2. Laat je betoveren door een magisch carnaval! - C.V. De Köttelpeer’n

3. “Leu, welkom bie oons op de kinderboerderie” - C.V. de Nachtuulkes

Buurtversiering

Lasonderstraat

Geinprijs

Hip Hip Hooray, CVN doet ook weer mee! - CVN

