Feestzalen zijn nu groepsaccommodaties bij Het Everloo in Rossum ‘en dat loopt als een trein’

Binnen één dag geregeld: jonge broers uit Hengevelde beginnen eigen zuivelbe­drijf

De broers Bart en Erwin Sprokkereef maken sinds vorige zomer zuivel. Binnen een dag was het rond, nu verwerken ze wekelijks als de Zuivelbroeders 2000 liter melk voor supermarkten en streekwinkels in de hele regio. Een verhaal van boerenzonen én enthousiaste jonge ondernemers. „Niet te lang over dingen nadenken, gewoon doen.”