Ferry Rollman heeft reuma en doet De Blauwe Engel in de verkoop: ‘Reuma is killing en het wordt alleen maar erger’

Duitsland heeft Tubbergse hoogleraar altijd gefasci­neerd: ‘Ik dacht heel lang: ze zijn anders, die Duitsers’

Het is de moeder van alle vredesverdragen: de Vrede van Münster uit 1648. Maandag is het precies 375 jaar geleden dat de delegaties van Spanje en Nederland het verdrag ondertekenden. Jacco Pekelder uit Tubbergen, kersvers hoogleraar in Münster en Duitsland-specialist, is een van de sprekers bij de herdenking. „Münster laat zien dat een nieuwe Europese orde mogelijk is.”