Fietsdieven aan de haal met e-bike, accu's en computer op terrein van zwembad De Kuiperberg

De Biertonne, de winkel met 850 verschil­len­de biertjes, gaat stoppen: ‘Mooie, maar intensieve jaren’

Nog even en De Biertonne stopt ermee. De Rijssense bierwinkel van Jan Willem Pos sluit binnenkort de deuren. De winkelier zocht over de hele wereld naar speciaalbiertjes voor zijn zaak. „Het waren mooie jaren, maar ook intensieve jaren. Vandaar dat we nu een ander pad gaan bewandelen.”