Fietsendief met 'verstand van zaken' slaat slag tijdens avond vol carnavalsgeweld in Denekamp: 'Laat het waarschuwing zijn voor anderen'

Dinergas­ten eten genoeg bij elkaar voor fietsles­sen in Diepenheim en Markelo

DIEPENHEIM - Vluchtelingen die binnenkort neerstrijken in Markelo en Diepenheim, krijgen fiets- en verkeerlessen. De 40 gasten die zondagavond aanschoven bij het benefietdiner in Herberg De Pol in Diepenheim, brachten het beoogde streefbedrag van 1500 euro bijeen. Uitverkocht was het eetgala niet. Acht stoelen bleven leeg.

30 januari