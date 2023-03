Fietsendief slaat toe in Borne, maar wordt dezelfde dag nog in de boeien geslagen

De politie kreeg dinsdagmiddag een melding van een fietsendief bij station Borne. Hij zou een fiets hebben meegenomen en over de F35 in de richting van Hengelo fietsen. Agenten gingen met meerdere voertuigen op zoek naar de verdachte en hadden al snel beet. Op de Slachthuisweg in Hengelo werd de man namelijk gespot.