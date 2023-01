Fietssnelweg F35 was ambitieus, maar levert gevaarlijke kruisingen op, waar het regelmatig misgaat

Monumenta­le zomereiken vergiftigd in groen­strook in Delden: ‘Triest dat iemand bomen moedwillig kapotmaakt’

DELDEN - Hoe oud de bomen precies zijn, dat is onduidelijk. Maar de 60 zijn ze zeker al gepasseerd. Maar lang zullen de drie eiken in de groenstrook tussen het Fluitekruid en de Sleutelbloem in Delden wellicht niet meer leven. Want iemand heeft de bomen vergiftigd.

6:00