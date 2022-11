Financiële klapper voor Hengelo: 15 miljoen voor versnelde bouw van 1500 woningen

Het geld komt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Nieuwe woningbouwlocaties moeten goed bereikbaar zijn. Daarvoor is het MIRT in het leven geroepen. Om drempels voor de bouw weg te nemen.

Quote

Hengelo heeft aangetoond dat in Hart van Zuid en de binnenstad bereikbaarheids- en mobiliteitsmaatregelen nodig zijn om de woningbouw sneller uit te voeren. Voorwaarden die het rijk stelt is dat de helft van de woningen voldoende betaalbaar is en dat de bouw van de woningen binnen drie tot vijf jaar moet beginnen.