Flink minder vertraging op A1 bij afrit Lochem: Rechterrijstrook weer open

Voormalig Hotel de Kroon in Hengelo bijna klaar: ‘Alleen parkeer­plaat­sen nog’

8:18 HENGELO - Al jaren moet er iets moois verrijzen in het vroegere Hotel de Kroon aan de Deldenerstraat. In 2018 kwam een verbouwing op gang, maar nog datzelfde jaar werd het weer stilgelegd. Nu is toch echt het einde in zicht.