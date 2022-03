Flinke file op A1 tussen Rijssen en Hengelo door kapotte vrachtwagen

Wat bewoners van buurten in Woolde willen: een gemeente Hengelo die hen ziet staan

HENGELO - De grote overeenkomst tussen Weidedorp en de Woolderes is dat bewoners uit beide buurten een trefpunt in de wijk missen. Daarover en meer, zoals het gejakker in de Bankastraat. En de boosheid over de komst van RIBW.

15 maart