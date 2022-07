Flinke stijging woninginbraken in Hengelose wijk Hasseler Es: ‘Het is nu gewoon erg veel’

„Ik zag vorige maand echt een piek in mijn gebied wat betreft het aantal woninginbraken”, zegt Elke van den Berg, wijkagent in de Hasseler Es. In twee maanden tijd is in tien woningen in de Hasseler Es ingebroken. Het aantal verdachte situaties lag met 20 nog een flink stuk hoger. „In een gedeelte van Hengelo is dat gewoon erg veel”, oordeelt Van den Berg over de cijfers.