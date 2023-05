Flinke vertraging uitbreiding elektriciteitsnetwerk in Hengelo: twee eigenaren liggen dwars, ‘andere projecten moeten nu wachten’

Aqua+ zet deuren wijd open voor statushou­ders, die alles willen weten over sprinklers

Mohamad Darwich is zwaar geïnteresseerd in de diverse typen sprinklers. Ook Ange Danila zuigt alle informatie op als een spons. Zij wil graag aan de slag bij Aqua+ in Goor, maar dat is wel een eind fietsen.