Forum voor Democratie krijgt definitief een plek in de Hengelose gemeenteraad

Het leek er lange tijd op dat Lokaal Hengelo een restzetel zou krijgen maar uiteindelijk is het Forum voor Democratie die er met de plek vandoor gaat. Over Geertshuis ontstond eerder ophef . Na extreme uitlatingen op sociale media vertrok hij bij zijn werkgever, de politie in Noord-Oost Twente.

Eddy van Essen

Andere nieuwkomer in de gemeenteraad is de partij Hengelose Burgers. Lijsttrekker Herbert Capelle heeft voldoende stemmen gekregen om een zetel in te nemen. Het is Eddy van Essen, fel tegenstander van het huidige afvalbeleid, niet gelukt voldoende voorkeursstemmen te krijgen. Uit de definitieve uitslag blijkt verder dat de VVD in Hengelo teruggaat van zes naar vijf zetels.