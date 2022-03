Geen degradatiepoule handbalsters eredivisie na terugtrekken Borhave

Flink gehavend

Borhave degradeert uit de eredivisie na zes seizoen spelen op het hoogste niveau. Afgelopen maandag liet Borhave-voorzitter Freddy Legtenberg al weten dat het geen zin had om het team nog in de degradatiepoule te laten spelen. De ploeg is het hele seizoen al flink gehavend door blessures en corona en moest de laatste weken al een beroep doen op speelsters van het tweede team en de eigen jeugd.

Omdat na afloop van dit seizoen twaalf speelster vertrekken (ze stoppen met handballen of gaan elders spelen) had Borhave het verbond gevraagd om niet in de degradatiepoule in actie te hoeven te komen. De vereniging is nog met het NHV in gesprek om te bepalen op welk niveau het eerste vrouwenteam volgend seizoen in actie komt.