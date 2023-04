Geen gezondheidsrisico’s Pfas in Hengelose tuinen na crash F-16 in 1992

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt naar aanleiding van een bodemonderzoek. Dat onderzoek is ingesteld in het gebied waar in 1992 een F-16 straaljager van de vliegbasis Twenthe is neergestort. Bij het blussen is blusschuim gebruik met de chemische stof Pfas. Recent is bekend geworden dat Pfas schadelijk is voor mens en natuur. Het bodemonderzoek in de Hasseler Es is uitgevoerd door bureau TTE Consultants.