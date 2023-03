Geen voedsel en geen toekomst in Oud Borne. Daarom moesten de laatste vijf lindes vallen

Er was te weinig voedsel. Daarom hadden ze geen toekomst meer aan de Ennekerdijk. Dus restte Borne niets anders dan de laatste vijf lindebomen in Oud Borne te kappen. Dat leidde tot verbazing en ergernis bij omwonenden. De communicatie had inderdaad beter gekund, erkent de gemeente.

Ze voelden zich overvallen. Wisten soms van niks. Hadden, ook bij naspeuring, nergens een kapvergunning gezien. Maar hoorden opeens zagen, toen er vijf bomen vielen aan de Ennekerdijk. Omwonenden zetten vraagtekens bij de noodzaak ervan. Net als raadslid Marja Zandjans van GroenLinks/PvdA. Die noodzaak was er wel degelijk, antwoordt de gemeente nu.

Wortels op zoek naar voedsel

In Oud Borne zijn jaren geleden meer lindebomen geplant, hoewel de voedselbodem gering was. Zeker voor bomen die in een verharding stonden. De bomen groeiden daardoor niet goed, verloren te snel hun blad, af en toe zelfs een tak en hadden vaak maar een karige bladkroon. Maar erger nog, de wortels gingen op zoek naar voedsel en duwden daarbij de straatstenen omhoog.

Omdat het risico bestond dat er mensen over zouden struikelen, werden acht jaar geleden de meeste lindes gekapt. De vijf aan de Ennekerdijk kregen nog even respijt, maar moesten er nu dus alsnog aan geloven. Omdat hun diameter op ongeveer anderhalve meter niet boven de dertig centimeter uitkwam, was er geen kapvergunning nodig.

Plan voor nieuwe bomen

Het informeren van omwonenden had de gemeente neergelegd bij de aannemer. Die is daar in tekort geschoten, constateert de gemeente. Zij zegt er lering uit te hebben getrokken en zullen we dit in de toekomst anders doen.’ Verder is samen met bewoners en belangenvereniging Oud Borne een plan gemaakt voor nieuwe bomen aan de Ennekerdijk. Hoeveel, wanneer en van welke soort wordt niet gemeld.