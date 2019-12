Geert Sprick viert 25-jarig jubileum als presentator van radioprogramma ‘Even Uitblazen’

Voor de Trompeten Echo en de Feuerwehr Polka is er nog steeds een publiek. „Blaasmuziek is echt niet dood, het leeft”, zegt Geert Sprick (65) uit Borculo beslist. „Uit reacties die ik krijg van Nederlanders die in het buitenland of ver buiten Twente wonen, weet ik dat de behoefte er nog steeds is.” Onlangs vierde hij zijn 25-jarig jubileum als presentator van Even uitblazen, bij RTV Oost.