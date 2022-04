‘Geheime’ kabel zorgt voor flinke vertraging sloop Hengelose Lambertuspassage: wachten is tot na bouwvak

Mierzoet paasver­haal: Dierenambu­lan­ce redt kuikentjes in nood in Hengelo

HENGELO - Met Pasen vieren vele gelovigen de wederopstanding van Jezus Christus. Anderen associëren het feest vooral met veel eieren eten. Een nog een andere groep ziet het vooral als het begin van de lente, met bloemen die in bloei staan en pasgeboren lammetjes en kuikentjes. In Hengelo had het niet veel gescheeld, of zeven kuikentjes hadden Pasen niet gehaald.

15 april