Geinig! Op deze dag plons je samen met je hond in het Hengelose Twentebad

Louise (31) uit Losser in documentai­re over werk in psychia­trie: ‘Zoveel mooie herstelver­ha­len’

Maandenlang volgde de camera Louise Lenting-Mulder (31) bij haar werk in de psychiatrie. De uit Losser afkomstig verpleegkundig specialist vertelt ‘mooie herstelverhalen’ over cliënten. Ook wil ze anderen inspireren voor een baan in de zorg. Het leidt tot de documentaire De Verpleegkundig Specialist met een sterk Twents tintje.