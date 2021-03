Gele giftige stof boven Hengelo: Thales ontruimd, noodmelding voor omgeving verstuurd

Brandweer in Hengelo in actie voor brandende gasfles

21 februari HENGELO - De brandweer is zondagmiddag in Hengelo in actie gekomen voor een niet-alledaagse brand. Aan de Cornelis Dopperstraat is namelijk een gasfles in brand gevlogen. Gevaarlijk, maar de hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle.