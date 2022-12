Gemeente Hengelo bekeurt terrassen die niet in orde zijn: ‘Belachelijk, dit is ondernemertje pesten!’

In Hengelose eregalerij voor burgerva­ders ontbreekt NSB-burgemees­ter: ‘Anders zit ik vanavond nog in een talkshow’

HENGELO - Een bescheiden eregalerij in het Hengelose stadhuis van ‘honderd jaar burgemeesters.’ Maar het eerbetoon is niet volledig. Want de NSB-burgemeester ontbreekt.

1 december