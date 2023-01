Gemeenteraad buigt zich over twee bouwplannen in Denekamp, zestig woningen erbij

De commissie Omgeving en Economie buigt zich dinsdag namelijk onder meer over twee grote bouwplannen in Denekamp, de nieuwe wijk Denekamp Oost en het appartementencomplex op de plek van het voormalige hotel Veldkamp. Eind van de maand komen de voorstellen dan voor besluitvorming aan bod in de gemeenteraadsvergadering. Het gaat in beide plannen samen om 60 nieuwe woningen in het dorp.