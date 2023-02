Gemist? Enschedees pand ‘vol schimmel en naalden’ weer schoon dankzij krakers & papegaai Feniks vermist

eens een tukker Monique uit Hengelo leeft al 15 jaar haar Italiaanse droom: 'Niet vergeten dat er ook een andere kant is’

Op de kop af vijftien jaar woont Monique Hoolt (57) uit Hengelo deze week in het Italiaanse dorp Cagli. Ze schreef er haar oorlogsroman Tamar en broedt er op een boek over het Italiaanse leven. „Hier passeren twee auto’s per dag. Pas door de rust van dit dorp ben ik gaan schrijven.”

