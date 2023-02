Gemist? Politie zoekt getuigen mishandeling station Borne & is er nog hoop voor dit spookrestaurant in Twente?

Crematori­um Oldenzaal rest van de week buiten gebruik: filtersys­teem oververhit

OLDENZAAL - Het crematorium in Oldenzaal blijft de rest van de week buiten gebruik na oververhitting van het filtersysteem achter de oven, waardoor een brandlucht ontstond. Het defect aan het systeem ontstond maandagmiddag tussen twee crematies in. De brandweer kwam wel voorrijden, maar hoefde niet in actie te komen.

15:09