Gemist? Twentse milieuactivisten gaan gewoon door en brandende vuilniswagen dumpt afval in Enschede

Prijsverho­ging van Oldenzaal­se stadsmunt naar 3 euro is zuur, maar onvermijde­lijk: ‘Dit is echt noodzaak!’

OLDENZAAL - Het zat eraan te komen en is met ingang van dit jaar ook een feit: de prijs van de Oldenzaalse stadsmunt is verhoogd van 2,70 naar 3,00 euro. „Wat moet je als alles duurder wordt”, benadrukt horeca-ondernemer Bart Ikink. „Dit is echt noodzaak.”

18:00