Genieten van geroosterde hutspot in leerlingenrestaurant Hengelose Stork College

Een leerling slaat om klokslag half één op de gong en heet de gasten in het restaurant van harte welkom. Daarna vertelt ze wat er op het menu staat. Docent Wessel Grobbink heeft de gerechten voor haar op een briefje geschreven, als geheugensteuntje, maar blijkbaar is niet alles even duidelijk te lezen. Niet erg, want in dit restaurant mogen fouten worden gemaakt.