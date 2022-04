Genoeg beveiligers, maar opvang vluchtelingen in Hengelo moet toch weer even worden uitgesteld

Vijf vragen aan ‘Supervrij­wil­li­ger’ Lars haalt zelf ook veel energie uit BWO: ‘Training geven het leukst om te doen’

HENGELO - Lars Binnendijk (24) is een van de vrijwilligers die deze week in de prijzen viel tijdens de uitreiking van de Vrijwilligersawards. De aan de eerste prijs verbonden 500 euro vloeit in de clubkas van BWO. Wat drijft een jonge vent om zoveel tijd op Sportpark De Noork door te brengen?

