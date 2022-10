Geparkeerde auto's in Hengelo lopen flinke schade op door brand: politie onderzoekt brandstichting

Dennis (26) van Stomerij Twente uit Hengelo wacht met smart op installa­teur want gasketel kost vermogen

HENGELO - In een hoekje, verstopt achter een grote wasmachine, staat een nieuwe elektrische ketel. Nog helemaal ingepakt. Dennis Groenewegen van Stomerij Twente zou ‘m dolgraag in gebruik nemen, dat zou een enorm bedrag aan energiekosten schelen. Maar het wachten is op een zwaardere stroomaansluiting.

