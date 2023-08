Deze bestuursle­den vergaderen nog 1 keer per jaar en het gaat nergens over, maar ze zijn wel mooi eigenaar van een lap grond

Ooit waren ze de dominante macht op het platteland: de oude markenbesturen. Boeren werkten daarin samen om te bepalen wat er gebeurde met gemeenschapsgrond. Van die besturen is niets meer over en ook de oude markegronden zijn verdwenen. Behalve dan in Rossum. „Dit is het tafelzilver van ons dorp.”