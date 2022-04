Gert-Jan Wassink wint halve marathon van Hengelo in nieuw parkoersrecord

Met bijna 1200 lopers aan de start was de Halve marathon van Hengelo met diverse afstanden goed verlopen. Bijna 120 kleine lopertjes hebben meegedaan aan de Primera Bambinoloop. Na afloop werden ze als ware helden onthaald met een medaille.

1,5 kilometer

Voor de iets grotere kinderen was er de 1,5 kilometer. Ruim 100 kinderen hebben aan deze afstand meegedaan. Sen Rozinga uit Hengelo heeft de 1,5 kilometer gewonnen in een tijd van 5.36 minuten. Magnus Steinsson uit Borne is tweede geworden in 5.43 minuten. Nicolai Palyanov kwam als derde over de streep in 5.49 minuten. Hij komt uit Hengelo.

Bij de meisjes is Taynah Halink als eerste gefinisht. Deze Oldenzaalse finishte in 6.22 minuten. Tweede is Esmee Kosters geworden uit Hengelo in een tijd van 6.27 minuten. Lissey ten Haar uit Hengelo is met 6.30 minuten derde geworden.

5 kilometer

Bij de heren vijf kilometer kwam William van Eeken als eerste over de streep. Hij finishte in 15.18 minuten. Mart-Ruben Nijhuis werd tweede in 15.24 minuten. In 15.58 minuten is Gert Tijhuis derde geworden.

Bij de dames heeft Renee Sijbesma de vijf kilometer gewonnen. Zij passeerde na 17.47 minuten de streep. Deborha Wissink uit Hengelo is tweede geworden in 18.35 minuten. Lisa Bielevelt had 19.08 minuten nodig voor de derde plek.

10 kilometer

De tien kilometer is gewonnen door Boy Foks uit Haaksbergen in een tijd van 33.50 minuten. De uit Beuningen afkomstige Koen Wiggers liep in 34.13 minuten naar een tweede plek. Lars Duistermaat uit Winterswijk is derde geworden in 34.56 minuten.

Volledig scherm De stemming onderweg zat er goed in tijdens de halve marathon van Hengelo © MPM

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Wytske Maat uit Rossum. Zij finishte in 44.34 minuten. De Hellendoornse Marit Tankink kwam als tweede over de streep in een tijd van 44.48 minuten. Wencke Beerens uit Raalte is derde geworden in 46.11 uur.

15 kilometer

Niels Scheffer heeft de vijftien kilometer bij de heren gewonnen. Hij finishte in 52.28 minuten. Ruim drie minuten later finishte Rick Spijkerman uit Delden als derde in 55.37 minuten. Bart Damveld uit Oldenzaal kwam als derde over de streep in 58.03 minuten.

Bij de vrouwen was Marlin Snuverink de snelste. Deze vrouw uit Delden passeerde de streep in 1.04.13 uur. Titia van der Stelt uit Enschede werd tweede in 1.06.24 uur. Ijke Mourits uit Amsterdam is met 1.07.08 uur derde geworden.

21,1 kilometer

Op de halve marathon is een nieuw parkoersrecord gelopen. Gert-Jan Wassink finishte in een tijd van 1.07.18 uur en werd hiermee de winnaar van deze afstand. Niek Zwienenberg uit Nijverdal werd knap tweede in 1.07.27 uur. De in Groningen woonachtige Fabian ten Kate passeerde de streep als derde in een tijd van 1.10.21 uur.

Bij de vrouwen heeft Carlijn de Wit gewonnen in een tijd van 1.30.10 uur. De Hengelose Claudia Hilboldt finishte als tweede in 1.36.47 uur. Gea Siekmans uit Enschede is derde geworden in 1.36.50 uur.

Alle uitslagen zijn te vinden op www.halvevanhengelo.nl

Volledig scherm De koplopers tijdens de halve marathon van Hengelo in actie. © MPM