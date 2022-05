Geslaagd wijksportfeest in Hengelose Es

Masouma (23) vluchtte uit Afghanis­tan én uit Oekraïne. Nu zorgt Nathalie uit Hengelo voor haar. ‘Ze hoort nergens en heeft niets’

Masouma Tajik (23) is haar leven lang vluchteling. Hals over kop verlaat ze in 2021 Afghanistan vanwege de Taliban. Maar vervolgens komt ze in Oekraïne terecht. Ook uit dat land weet ze net op tijd weg te komen. Een dag voor de bommen in Kiev vallen. Het is puur toeval dat Masouma nu eindelijk een veilig thuis heeft gevonden in Nederland. Met dank aan Nathalie van Barneveld uit Hengelo.

8 mei