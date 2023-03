Gesloopt ‘half huis’ in Overdinkel: eind goed al goed, maar niet heus

En toen was Mats Wieffer uit Borne echt internatio­nal: ‘Hij heeft bij FC Twente de onderkant gezien’

Zelfs de man die hem met pijn en moeite binnenboord wist te houden bij FC Twente, is nu prettig verrast. „Mats Wieffer bij Oranje: als je me dit een jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard”, zegt oud-FC Twente-scout Evert Bleuming.