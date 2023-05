Gesneuvelde oude eiken aan Hagmolenweg in Ambt Delden moeten worden vervangen, anders volgt boete

Buurt heeft het helemaal gehad met junks in huis: ‘Ik zit in de tuin met een hark naast me’

Het is klaar, het is genoeg geweest. Er moet nu iets gebeuren, anders nemen ze het heft in eigen hand. Bewoners van de Vlierstaat in Enschede zeggen te worden gegijzeld door de bewoners van nummer 51 in hun straat. Junks die er een potje van maken. De gemeente onderneemt actie.