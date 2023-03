Gezocht: 300 vrijwilligers voor finale van Nations League in Enschede en Rotterdam

Waar haal je in een paar maanden tijd 800 vrijwilligers vandaan die willen helpen bij de finale van de Nations League in Enschede en Rotterdam? De Hengelose Carlijn Spaaij (28) is namens de KNVB naarstig op zoek.

Carlijn Spaaij. Ze liep ooit stage bij FC Twente en was als student vrijwilligster bij het EK Vrouwen in 2017 in Enschede. De Volunteer Manager UEFA Nations League Finals - zoals haar functie officieel heet - weet wat het is om zelf bij grote voetbalwedstrijden de handen uit de mouwen te steken.



Bovendien heeft ze ervaring met andere topevenementen, zoals de Grand Prix van Zandvoort, die voor een groot deel ook drijft op tijdelijke krachten. Sinds november is Carlijn Spaaij uit Hengelo de spin in het web, die namens de KNVB de zoektocht naar vrijwilligers aanstuurt voor de Nations League. Ze begon in haar eentje aan de megaklus. „Inmiddels is het team uitgebreid met drie collega’s”, zegt ze.

Ook in Enschede

Zoals bekend is Nederland in juni het decor van de finale van de Nations League. Op 14 juni trapt Oranje in De Kuip af tegen Kroatië, dat voor deze gelegenheid is omgedoopt in Stadion Feijenoord. Een dag later treffen Spanje en Italië elkaar in De Grolsch Veste, dat tijdens het toernooi officieel het FC Twente Stadion wordt genoemd. De finale en de strijd om de derde en vierde plaats worden op zondag 18 juni afgewerkt. In Enschede is de troostfinale.

Na het EK en de Champions League is de Nations League het grootste toernooi van de UEFA waar wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen naar gaan kijken via de TV. Nooit eerder werd er in de regio Twente zo’n groot evenement gehouden.

Gezocht: nog 300 vrijwilligers.

Achthonderd mensen nodig

Maar hoe groot de Nations League ook is en hoeveel en geld er ook in omgaat: zelfs dit evenement kan niet zonder de steun van vrijwilligers, die supporters en andere bezoekers van dienst zijn. Met de slogan „Word jij onze twaalfde speler”, probeert de KNVB mensen te werven. „We hebben in totaal 800 mensen nodig”, zegt Spaaij. „En we hebben er inmiddels ruim 500 binnen.”

Bij het EK in 2017 sprak de toenmalige commercieel directeur Jan van Halst de vrijwilligers toe in De Grolsch Veste.

Met iedereen een gesprek

Omdat de mensen aan bepaalde voorwaarden van de UEFA moeten voldoen, wordt met elke kandidaat een gesprek gevoerd. „Deze interviews worden in kleine groepjes gevoerd, anders worden het wel heel veel gesprekken”, zegt Spaaij. „We zoeken bijvoorbeeld mensen die de media begeleiden, of in de hospitality willen werken. Wat ik zelf heel leuk vind is het team voor de openingsceremonie, met de vlaggenparade.”

Clubs aanschrijven

Om de laatste 300 mensen te vinden worden allerlei acties op touw gezet. „Zo gaan we alle amateurclubs in de regio Enschede aanschrijven of zij de vrijwilligersoproep willen delen onder hun leden. Zo betrekken we de regio er ook bij”, aldus Spaaij. „Op deze manier proberen we voetballers en voetbalsters uit de buurt een unieke ervaring te bieden rondom dit grote internationale evenement. Het is een unieke kans om bijvoorbeeld met jouw team op het veld te staan tijdens de openingsceremonie.”

Wie de Nations League van dichtbij wil meemaken of meer informatie wil hebben kan terecht op knvb.nl/volunteers