Gijs Wilbrink wint met ‘De Beesten’ regionale boekenprijs: ‘Die Libris komt misschien nog wel een keer’

Geen Librisprijs, wel verkozen tot het best boek van de Achterhoek en Liemers 2022. Schrijver Gijs Wilbrink uit Ulft is met zijn veelgeprezen debuutroman De Beesten alsnog in de prijzen gevallen.

,,Dit betekent heel veel voor me”, reageerde Wilbrink nadat hij de prijs zondag in de Koppelkerk in Bredevoort in ontvangst had genomen. ,,Ik vond het heel spannend om over mijn eigen geboortegrond te schrijven. Ik ben blij dat het boek hier is omarmd.”

De Beesten werd na de lancering in oktober overladen met lovende recensies. De pageturner over de Achterhoekse plattelandsfamilie Keller bemachtigde onder meer de vierde plek op de jaarlijkse lijst van 54 beste boeken van de Volkskrant.

Dat Wilbrinks roman vorige maand desondanks níet werd genomineerd voor de prestigieuze Libris Literatuurprijs, leidde tot verontwaardiging bij enkele collega-schrijvers. Bestsellerauteur en streekgenoot Bert Wagendorp hekelde het juryoordeel. ,,Er is natuurlijk altijd gedoe over welk boek er wel en welk er niet op staat, maar dit is wel het dieptepunt”, zei Wagendorp daar in De Gelderlander over.

‘Libris komt nog wel’

Wilbrink zegt dat hij daar zelf niet zo mee bezig is geweest. ,,Een nominatie voor de Librisprijs had ik niet verwacht. Die prijs gaat nooit naar een debutant. Ik vind dat ik al hartstikke tevreden mag zijn met de aandacht en lof die het boek wél krijgt. Die Libris komt misschien nog wel een keer.”

Quote Al die aandacht voor het boek is mooi. Maar ik snak ook weer naar het maakproces Gijs Wilbrink, Schrijver

De Achterhoekse schrijver bekent dat hij overweldigd is door alle lyrische kritieken. ,,Ik heb mentaal en emotioneel moeite om het bij te benen. Het is allemaal behoorlijk opgeblazen. Ik denk dat het over een tijdje pas allemaal ingedaald is.”

Wilbrink is op dit moment bezig met research voor zijn volgende roman. Hij geniet van het proces in de luwte. ,,Al die aandacht voor het boek is mooi. Maar ik snak ook weer naar het maakproces. Uit het schrijven haal ik toch het meeste plezier.” Wanneer zijn volgende boek te verwachten valt? ,,Dat gaat nog wel een paar jaar duren. Over De Beesten heb ik ook acht jaar gedaan. Maar ik verwacht niet dat dit pas over acht jaar af is.”

