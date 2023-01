Gitarist Dennis (53) uit Delden speelt het liefst met slang in de mond

Overdag werkt Dennis Jaarsbergen in het magazijn van bloempotten- en servieshandel Ter Steege in Rijssen. Al 23 jaar. ’s Avonds verandert de goedlachse gitarist in een vervaarlijke rocker. „Ik was altijd al fan van Richie Sambora van Bon Jovi.” De Deldenaar is vanaf deze zaterdagavond te zien in The Tribute - Battle of the Bands op SBS6.