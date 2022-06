Glansrijke afsluiting van het zondagvoetbal: Achilles’12 wint nacompetitie

Achilles’12 heeft op glansrijke wijze afscheid genomen van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Omar Wennink won de nacompetitie om promotie. In de nacompetitiefinale zondagmiddag in Warnsveld werd Union met 3-1 verslagen. Daardoor begint Achilles’12 over drie maanden in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De blijdschap was enorm bij de Hengeloërs na het eindsignaal. Want dit was een prachtig slotakkoord van een opmerkelijk seizoen. „We hebben dit seizoen geweldige wedstrijden gespeeld. Maar soms hadden we ook maar net elf spelers”, zegt Jorik Weierink, die met zijn twee treffers de meest bejubelde speler van de middag was.