Go Ahead verpulvert Helmond Sport in retroshirt met ‘Hengeloos’ logo

Vier ‘struikel­steen­tjes’ aan de Annastraat in Hengelo, ter nagedachte­nis aan het gezin Menko

1 mei HENGELO - Ze was de enige van haar gezin die de kampen overleefde. Gedulla Menko keerde in september 1945 terug naar Hengelo. „Ik was blij dat ik weer in Hengelo was! Ook al werd de hele binnenstad verwoest door bombardementen en herkende ik amper mijn vaderland.”