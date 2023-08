Goors paar redt net vege lijf in Slovenië maar verliest splinternieuwe caravan en e-bikes

Column Die Enschedese klojo die het over een vrouwtje heeft? Die moet je meenemen naar Barbie voor een lesje beschaving voor beginners

Barbie. Een icoon. Een dame op leeftijd die er nog steeds even jong uitziet als 64 jaar geleden. En sinds kort een film met een recordopbrengst van honderden miljoenen. De Barbiefilm is meer dan een verzameling mooie plaatjes van Barbievertolkster Margot Robbie. Barbie is een aanrader voor vrouwen en mannen. En wel hierom.