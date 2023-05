Goorse eeuwling Hector voetbalde ooit bijna in de eerste klasse: ‘Het zag zwart van de mensen’

„In 1965 ben ik in Goor komen wonen, in de Vermeerstraat”, vertelt Donninger. „Het was niet lang daarna dat in de krant een advertentie stond dat ze mensen vroegen die een elftal wilden samenstellen voor het stratenvoetbaltoernooi. Dat elftal was snel bij elkaar. Daarbij mochten we de faciliteiten van het complex van Hector gebruiken, destijds aan de Scherpenzeelseweg. We hebben zo’n plezier gehad dat een aantal van die jongens besloot lid te worden van Hector. En zo is het voor mij begonnen bij Hector.”