Goud voor drumband St. Caecilia uit Saasveld

Made in NO-Twente Rob de Mönnink blij met nieuwe locatie voor City Campers: ‘Het begon ooit met een opknapper­tje’

Maak een ritje over de snelweg en je bent er snel achter: de camper is in. Rob de Mönnink profiteert ervan mee. De inhoud van de showroom die hij in gebruik heeft genomen aan de Elsmorsweg is indrukwekkend. De ene camper is nog fraaier dan de ander. En duurder.