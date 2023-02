Groente en fruit direct van het land? Herenboeren Hengelo-Borne houdt infoavond

HENGELO - Groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren niet langer bij de supermarkt halen, maar op een coöperatieve boerderij vlakbij huis. Als het aan de initiatiefnemers van Herenboeren Hengelo-Borne ligt, is dat vanaf volgend jaar al mogelijk. Benieuwd geworden? Op woensdag 8 februari is een informatieavond over de Herenboeren-plannen in de Bibliotheek Hengelo.

Een Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij in eigendom van ongeveer 200 huishoudens die de aangesloten leden voorziet van voedingsproducten. ‘Samen hebben de leden twee boeren in dienst die op een duurzame en natuurvriendelijke manier kwalitatief hoogwaardig voedsel produceren voor de leden-Herenboeren en Herenboerinnen’, zo omschrijven de initiatiefnemers.

Landgoed Twickel

In Enschede opent dit voorjaar Herenboerderij de Usseler Es, de eerste van Twente. Naar verwachting kan de Herenboerderij in de driehoek van Hengelo, Borne en Delden begin 2024 van start gaan. Over de locatie van deze boerderij zijn de Twentenaren in gesprek met Landgoed Twickel.

Tijdens de informatiebijeenkomst aanstaande woensdag (19.30 uur) vertellen initiatiefnemers over hun plannen. Ook is er tijd voor vragen. Locatie is de bieb aan de Beursstraat 34, toegang is vrij.