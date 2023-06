Groeten uit Hengelo: vanaf het strand, het containerdorp en (straks) de volière

De fundering ligt er al, nu gaat IVN Hengelo met de pet rond voor de rest van een nieuw gebouw

Het is een oase van rust. Tenminste... Als de wind gunstig is en het geluid van de snelweg A1 de andere kant ‘op blaast.’ Maar dieren laten zich niet afschrikken door het lawaai van de voorbijrazende auto’s. Kikkers kwaken volop in de vijver van Natuurcentrum Weusthag.