Grof afval kwijt? Milieupark Hengelo deze maanden ook op donderdagavond open

Superge­vaar­lij­ke fietsover­steek in Hengelo verdwijnt en maakt plaats voor rotonde

HENGELO - Wie over een jaar over de PC Hooftlaan in Groot Driene rijdt, herkent de wijk niet meer terug. Het winkelcentrum, de wegen en de parkeerplekken: alles wordt aangepakt. Meest opvallende onderdeel: de gevaarlijke fietsoversteek verdwijnt, de kruising PC Hooftlaan-Laan van Driene wordt een rotonde.

9 juni