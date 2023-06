Grondlegger voormalig restaurant La Fontanella in Oldenzaal terug op oude stek: ‘Ik run er straks een Italiaanse trattoria’

Levensloop Eerste heilige communie van kinderen uit Weerselo: ‘17 kinderen, we staan er zelf ook van te kijken’

Hier is niet over één nacht ijs gegaan, hier is voorwerk verricht. Alleen niet meer, wat je mogelijk zou verwachten, door en vanuit de kerk of de school, maar door een werkgroep en de ouders van de 17 kinderen van 7 jaar uit Weerselo die hier deelnemen aan de eerste heilige communie.