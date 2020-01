Grootste order uit historie voor Thales Hengelo

Thales gaat elektronische systemen en radars leveren voor de fregatten. De opdracht levert voor circa 250 van de 1600 werknemers van Thales in Hengelo tien jaren werk op, zegt topman Gerben Edelijn. Om hoeveel geld het precies gaat, kan Edelijn nog niet zeggen. „Dat maken we te zijner tijd wel bekend. Het is in elk geval een geweldig mooie opdracht voor ons. Je zou kunnen zeggen dat we ons als Thales hebben teruggevochten in de Duitse markt. We zijn in Duitsland een paar keer overgeslagen bij een aanbesteding, maar nu zijn we terug.”