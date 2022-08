Grote bedrijven vertrouwen op de liften van Internovi in Borne: ‘Noem een multinational waar wij niet voor werken...’

UPDATE | MET VIDEO Brand uitgebro­ken in bos bij N739-Haaksber­ger­straat in Hengelo

HENGELO - In het bos bij N739-Haaksbergerstraat tussen Hengelo en Haaksbergen is maandagavond een brand uitgebroken. Het gaat om ongeveer 25 kratten die door nog onbekende oorzaak in brand zijn gevlogen. De brand is inmiddels geblust.

