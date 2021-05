Grote brand bij Knol Papierrecycling in Hengelo, rook richting centrum van stad

HENGELO - In een bedrijfspand aan de Parelstraat in Hengelo is een grote brand uitgebroken in een loods. Het gaat om een hal van Knol Papierrecycling. Beveiligers die hun ronde maakten ontdekten de brand rond 4 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De brandweer in Hengelo rukte groot uit om de brand te blussen.