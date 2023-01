Half Markelo jaagt op 2 jonge oplichters, met succes: ‘Ontzettend mooi!’

Helft van de paasvuren bij kwetsbare natuur in Dinkelland en Tubbergen kan doorgaan

Vier van de acht paasvuren dichtbij kwetsbare natuur in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen doorgaan. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Voor de vier andere zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld door verplaatsing of verkleining van de brandstapel.

